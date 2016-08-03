Dursun Çiçek: Diyanet İşleri Başkanı "Gülen din alimi değildir" diyor, günaydın!

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı'nın "Fethullah Gülen din alimi değildir" sözlerine, "Günaydın, bunu 10 sene önce deseydin bir sürü insan, bu sapık zihniyetin peşinde değildi” diye karşılık verdi.

Dursun Çiçek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişimine yönelik açıklamalarda bulundu.



Dursun Çiçek, kalkışmanın arkasında dış güçlerin olduğunu savunarak “Bir avuç sapığın böyle bir kalkışmaya çıkması temelinin arkalarında yatan dış güç var. Batı dünyası, ABD hâlâ bu darbe girişiminin öz eleştirisini yapmıyor. Bu sapıklara sahip çıkma yönünde irade ortaya koyuyor.



Bu sapık zihniyetin bu suç örgütünün sapıklıklarını biz 10 senedir anlatıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı konuşuyor, ‘Fethullah din alimi değildir’ diyor. Günaydın. Bunu 10 sene önce deseydin bir sürü insanı bu sapık zihniyetin peşinde değildi” diye konuştu.

"Balyoz, Ergenekon'da yargılananlar için çıkarsınlar kararname haklarını versinler"

Dursun Çiçek, Balyoz ve Ergenekon davalarında yargılanan askerlere iade-i itibar verilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Demokrasi şehitleriyle ilgili bütün haklar verildi bunlarda adalet şehidi. Aynı terör örgütünün mağdurları. Bir senedir uğraşıyoruz hâlâ oyalanıyor. Çıkarsınlar kararname yetkilerini mağdurların haklarını versinler. Kamu vicdanı bunu istiyor. Demokrasi şehitleri hakkettiler sonuna kadar ama adalet şehitleri için de özür dileme hakkı var. Kaybolan haklarını iade etmek gibi bir vicdan sorumlulukları var. Milli Savunma Bakanlığını bu konuda zorlayacağız.”