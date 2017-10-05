Dursun Çiçek: Alnı ak olan belediye başkanı bu haksızlığa karşı direnir

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP\'li Dursun Çiçek, AK Parti\'li belediye başkanlarının istifa ettirildiği, Melih Gökçek\'in buna direndiği yönündeki iddialara ilişkin, \"Alnı ak olan belediye başkanı direnir, hakkını korur, Bu haksızlığa karşı mücadele eder\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dursun Çiçek, AK Partili belediye başkanlarının istifa ettirildiğini savunarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifaya direndiği iddialarına yönelik şunları söyledi: \"Milletin, vatandaşın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının eğer suçu varsa onların nasıl görevden alınacağı yasalarımzda vardır. Sarayın, partinin talimatıyla belediye başkanı görevini bırakıyorsa mutlaka defosu vardır. Ya

FETÖ\'cu ya yolsuzluğu hırsızlığa karışmıştır. Alnı ak olan belediye başkanı direnir, hakkını korur, bu haksızlığa karşı mücadele eder. Bu konuda iktidarı seçilmişlerin hakkına saygı göstermelerine davet ediyoruz. İstifa etmekle suçlarından kurtulacağını sanan belediye başkanlarının asla kurtulamayacağını söylüyoruz. Kumpas davalarında yaşadık bunu. Suça bulaşan asker, hakim, polis hepsi hesap vermeye devam ediyor. Siyasilerde bu hesaba en kısa sürede dahil edilecek. Bunun göreceğiz\"