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Kültür-Sanat

Durrell'dan 'Mekân Ruhu'

20. yüzyılın sergüzeşt yazarı Lawrence Durrell’ın 'Mekân Ruhu' adlı kitabı, Ülkü Tamer'in çevirisiyle okurseverlerle buluştu.

03 Eylül 2008 03:00

Mekân Ruhu, 20. yüzyılın en özgün yazarlarından Lawrence Durrell’ın, yaşam ve yaratıcılık ortamını oluşturan Akdeniz dünyası üstüne mektupları, gezi yazıları, şiirleri, gerçeküstücü denemeleri ve kimi romanlarından bölümleri içeren bir güldeste.

İskenderiye Dörtlüsü ve Avignon Beşlisi gibi başyapıtların yazarı Durrell, gönüllü sürgün mekânı olarak neden Akdeniz’i seçti? Yunanistan’dan Mısır’a, Korfu Adası ve Rodos’tan Kıbrıs’a, bir dönemin Yugoslavya’sından Güney Fransa’ya uzanan bu coğrafya, doğasıyla, şarabı ve zeytiniyle, efsaneleri ve tarihiyle, bir yazarın esin dünyasını nasıl oluşturdu? Mekân Ruhu’nda, serüvenci bir yazarın yaşamıyla sanatının nasıl örtüştüğünün yanıtlarını bulacaksınız. Kitabın çevirisi ise, İskenderiye Dörtlüsü’nün çevirmeni Ülkü Tamer'e âit.

Lawrence Durrell kimdir?

Britanyalı romancı, şâir, oyun yazarıdır. Kendisini Britanyalı olarak görmemiştir. Ölümünden sonra Britanya vatandaşı olmadığı ortaya çıkmıştır. En bilinen çalışması, İskenderiye Dörtlüsüdür.

7 Aralık 1912 tarihinde Hindistan'da doğdu. Öğrenimi için on iki yaşlarında İngiltere'ye gitti. Londra'da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, Yunanistan'da Korfu adasına yerleşti. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve savaştan sonraki yıllarda Rodos, İskenderiye, Kıbrıs gibi Akdeniz ülkelerinde yaşadı. Şiirleri, romanları bu yerlerin yankıları ile doludur. "Justine" adlı romanının yayınlandığı 1957 yılına değin az tanınan bir yazarken "Justine", "Balthazar", "Mauntoliv", "Clea" adlı roman dizisinden sonra günümüzün en çok okunan ve sözü edilen yazarlarından biri olmuştur.





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