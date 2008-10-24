İzmir'in de aralarında bulunduğu 4 ilde çaldıkları otomobilleri parçalayarak ya da motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasaya süren şebeke, 250 polisin katılımıyla düzenlenen 7'nci Vites Operasyonu'yla çökertildi. Adliyeye sevkedilen 14 zanlı, emniyet çıkışında gazetecileri görünce "Durmak yok yola devam. Eylemlerimiz devam edecek" diye bağırdı. Zanlılar, polis otobüsünde ise `Pişman mısınız' sorusuna hep bir ağızdan "Hayır" karşılığını verdi. Operasyon kapsamında daha önce de biri elebaşı olmak üzere 3 zanlı tutuklanmıştı.



İzmir'de çalınan otomobillerin parçalanarak piyasaya sürüldüğü bilgisini alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 6 ay süren takibinin ardından hırsızlık olayını gerçekleşitiren şebeke elemanlarının kimlikleri belirlendi.



Şebeke elemanlarının çaldıkları otomobilleri parçaladıkları Çiğli ilçesindeki deponun adresinin saptanmasıyla operasyona başlandı. Baskın yapılan depoda polis, şebeke lideri aynı suçtan poliste çok sayıda kaydı bulunan H.K. ile adamları T.P. ve Ö.K., parçalamaya hazırlandıkları 5 çalıntı otomobille ele geçirildi. İşlemlerin ardından sevkedildikleri adliyede tutuklanan 3 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda genişletilen ve 7'inci Vites adı verilen İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'yı kapsayan eş zamanlı operasyonda ise 14 kişi daha gözaltına alındı.



Zanlıların kullandıkları yerlerdeki aramalarda, parçalamak üzere gizledikleri 10 çalıntı otomobil bulundu. Otomobiller sahiplerine teslim edildi. Çalınan otomobilleri başka illere götürdükten sonra hırsızların, burada önceden belirlenen depolarda parçaladıkları ya da şasi ve motor numaralarını değiştirip piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şebeke elemanlarının ayrıca, Seyrek Belediyesi binasına girdikleri buradaki kasayı açamamaları üzerine ise 3 bilgisayarı aldıkları, ayrıca sahte çek verip tarım ilacı aldıkları Hamit Çetin'i 113 bin YTL dolandırdıkları da ortaya çıktı.

