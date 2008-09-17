Durmak yok, bağış toplamaya devam

Alman tarihinin en büyük dolandırıcılığı

Deniz Feneri'ndeki yolsuzluk olayının ortaya çıkmasının ardından, dernek savunmaya geçti ve "Aman bağışlar kesilmesin" çağrısı yaptıDerneğin ekran yüzü olan Uğur Aslan, Kanal7'de yayınlanan özel programda iddialara yanıt verdi.Programa katılan gazeteciler de Deniz Feneri'ni savundu ve denekle ilgili iddiaların kasıtlı olarak ortaya atıldığını iddia etti..KANAL 7'de "Uğur Arslan’la insaniyet namına" adlı programa konuk olarak Gazeteci yazar Fehmi Koru, Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Yazar Hüseyin Öztürk, katıldı.Lojistik merkezine yapılan bağışlardan ayrıntılı görüntüler ve bağışçılarla yapılan röportajların da ekrana getirildiği program Deniz Feneri Derneği genel merkezinden canlı olarak yayımlandı.Uğur Aslan, "Türkiye, tarihinde o kadar felaket gördü ki bunların hiçbiri 15 gün boyunca gazete manşetlerinde, televizyon haberlerinde bunun kadar yer almadı. Bunlar manidardır. Tam Ramazan'ın 1. günü başlayan bu iftira kampanyası belli ki daha da sürecek" diyerek, Deniz Feneri'ne karşı kasıtlı bir karalama kampanyası başlatıldığını savundu.Programa konuk olarak katılan Yavuz Bahadıroğlu işi daha da ileri götürdü. Almanya'daki mahkemenin aldığı Deniz Feneri kararının kapatma davasının rövanşı olduğunu iddia etti.Yeni Şafak yazarı Fehmi Koru ise, bu iddialar nedeniyle Deniz Feneri'ne yapılan bağışların azalacağına inanmadığını savunarak "İnanıyorum ki yardımlar durmayacak ve artarak devam edecek. Durmak yok yardıma devam..." mesajı verdi...