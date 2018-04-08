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Spor

Durgunsu Kano Milli Takımı, Gençlik Olimpiyatları için kota arıyor

Ercan ATA - ANTALYA / DHA Hazırlıklarını Antalya ve Köyceğiz'de sürdüren Kano Milli Takımı, Gençlik Olimpiyatları'na kota almak için Barselona'da kürek çekecekler

08 Nisan 2018 20:29

Ercan ATA - ANTALYA / DHA

Hazırlıklarını Antalya ve Köyceğiz\'de sürdüren Kano Milli Takımı, Gençlik Olimpiyatları\'na kota almak için Barselona\'da kürek çekecekler. 
Doğa Güleken, Asya İkisivri, Arda Kırımlı ve Deniz Romeo Kaya\'dan oluşan milli takım, hazırlıklarını tamamlayarak 12-15 Nisan tarihleri arasında Barselona\'da yapılacak olan kota yarışmaları için İspanya\'ya gitti.
Gençlik Olimpiyatları\'nda diğer durgunsu yarışlarından farklı olarak sporcular hem durgunsu parkurunda slalom çizerek yarışacaklar, hem de akarsu slalom teknesi ile yarışacaklar.
BAŞKAN KABAKÇI: \'\'KOTA ALACAĞIZ\'\'
Türkiye Kano Federasyonu Başkan Alper Cahit Kabakçı, yaptığı açıklamada, \'\'Sporcularımıza olan güvenimiz tam. İnşallah Barselona\'da Gençlik Olimpiyatları\'na kota alacağız. Sporcularımız Antalya ve Köyceğiz\'de çok verimli bir kamp dönemi geçirdi\" dedi. 

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