İSTANBUL,(DHA)

Sırbistan\'ın Belgrad şehrinde 08-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen \"Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası\" sona erdi. 40 ülkeden 567 sporcunun katıldığı yarışmalar Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar olmak üzere K ve C tekne sınıflarında gerçekleştirildi.

Şampiyonada Türkiye\'yi Kafile Başkanı olarak federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı, antrenörlerden; Gabor Kulcsar ve Dragan Plavsic, sporculardan; Hilal Avcı, Lasma Liepa, Mustafa Özmen, Fahri Ayvaz, Yavuz Selim Balcı, Serkan Kakkaç ve Engin Erkan temsil etti.

Milli Kanocuların şampiyonada aldığı sonuçlar şöyle:

KADINLAR

K1 Kadınlar 200M kategorisinde Türkiye\'yi Lasma Liepa temsil etti. Eleme yarışlarında grubunu 7\'nci sırada tamamlayan sporcu yarı final yarışlarına katılma hakkı elde etti. Yarı final yarışlarını ise 8\'inci sırada tamamlayan Liepa, B Final serisinde yarışma hakkı elde ederken, kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği B Final yarışlarında göstermiş olduğu performansla kategorisini Avrupa 16\'ncısı olarak tamamladı. Bu sonuçlar dahilinde milli sporcu Belarus\'un başkenti Minsk\'te düzenlenecek olan 2019 Avrupa Oyunları\'na kota almaya hak kazandı.

K1 Kadınlar 500M kategorisinde Türkiye\'yi Hilal Avcı temsil etti. Eleme serisini 5\'inci olarak tamamlayan Avcı yarı final hakkı elde ederken, burada da iyi bir performans sergileyen sporcu 6\'ncı sırayı alarak B Final serisine katılma hakkı elde etti. Hilal Avcı, B Final yarışlarındaki performansı ile kategorisinde Avrupa 12\'ncisi olma başarısını gösterdi. Avrupa 12\'nci olan Avcı, 2019 Avrupa Oyunları\'na kota almaya hak kazandı.

K2 Kadınlar 200M kategorisinde Türkiye\'yi Lasma Liepa ve Hilal Avcı ikilisi temsil ettiler. Eleme serisinde iyi bir performans sergileyemeyen milli kanocular elendi.

ERKEKLER

K1 Erkekler 200M kategorisinde Türkiye\'yi Serkan Kakkaç temsil etti. Eleme serisinde istediği performansı sergileyemeyen Milli sporcu elendi.

K1 Erkekler 500M kategorisinde Türkiye\'yi Engin Erkan temsil etti. Eleme ve yarı final serisini 6\'ncı sırada tamamlayan Erkan, adını Final serisine yazdırdı. B Final yarışları sonucunda Engin Erkan kategorisini Avrupa 16\'ncısı olarak tamamladı.

K1 Erkekler 5000M kategorisinde Türkiye\'yi Fahri Ayvaz temsil etti. Beklenen performansı sergileyemeyen Ayvaz, yarışları 20\'nci olarak tamamladı.

K2 Erkekler 500M kategorisinde Türkiye\'yi Yavuz Selim Balcı ve Mustafa Özmen ikilisi temsil ettiler. Eleme serisini 5\'inci sırada tamamlayan Milli sporcular yarı finalde yarışma hakkı elde ettiler. Balcı ve Özmen ikilisi yarı final yarışlarını 6\'ncı sırada tamamlayarak elendiler.



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