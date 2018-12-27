Durdurulan yatırım tekrar gündemde; Tesla, Türkiye'ye geri dönüyor

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD ile Türkiye arasında yaşanan "Brunson krizi" sonrası durdurduğu Zorlu Center’daki showroom açma planını yeniden gündeme aldı.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, Tesla’ya servis hizmeti vermeye hazırlanan Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan, "Tesla rafa kaldırdığı Türkiye’de showroom açma planını, ABD ile düzelen ilişkiler sonrası yeniden gündeme aldı. 1.5 ay önce Türkiye’ye gelerek yatırımı 2019’da yapmak istediklerini söylediler. Biz de onlara satış sonrası servis hizmeti vereceğiz. Ön anlaşma yapıldı" dedi.

Tesla CEO’su Elon Musk, twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin de dahil olduğu tüm Avrupa’da şarj istasyonları ağını genişleteceğini duyurdu:

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018

Musk, “Önümüzdeki yıl İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye kadar Avrupa’nın yüzde 100’ünü kapsayacak şekilde ‘Süper Şarj İstasyonu’ ağımızı genişleteceğiz” dedi.

Musk’ın bu tweeti kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Paylaşım 13 binden fazla beğeni alırken, binlerce yorum ve retweet aldı. Bu açıklamanın ardından Tesla’nın iki ülke arasında yaşanan kriz nedeniyle durdurduğu Zorlu Center’daki showroom açma planının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan, “Tesla rafa kaldırdığı Türkiye’de showroom açma planını, Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının ardından düzelen ilişkiler sonrası yeniden gündeme aldı. 1.5 ay önce Türkiye’ye gelerek yatırımı 2019’da yapmak istediklerini söylediler. Aslında 2019’un ilk çeyreğinde bu yatırımı yapmak istiyorlardı ancak, yetişmeyeceği düşüncesiyle bu yatırımı ikinci çeyreğe aldılar. Biz onlara satış sonrası servis hizmeti vereceğiz. Ön anlaşma yapıldı” dedi.