Durdurulan yatırım tekrar gündemde; Tesla, Türkiye'ye geri dönüyor

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD ile Türkiye arasında yaşanan "Brunson krizi" sonrası durdurduğu Zorlu Center’daki showroom açma planını yeniden gündeme aldı.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, Tesla’ya servis hizmeti vermeye hazırlanan Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan, "Tesla rafa kaldırdığı Türkiye’de showroom açma planını, ABD ile düzelen ilişkiler sonrası yeniden gündeme aldı. 1.5 ay önce Türkiye’ye gelerek yatırımı 2019’da yapmak istediklerini söylediler. Biz de onlara satış sonrası servis hizmeti vereceğiz. Ön anlaşma yapıldı" dedi.

Tesla CEO’su Elon Musk, twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin de dahil olduğu tüm Avrupa’da şarj istasyonları ağını genişleteceğini duyurdu:

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ