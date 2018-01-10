Durdurulan metro inşaatı için CHP'li Meclis üyelerinden Topbaş ve Uysal hakkında suç duyurusu

CHP’li meclis üyeleri iptal edilen metro ihaleleri nedeniyle Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihalelerini iptal ettiği 6 metro hattı, çökme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin CHP’li meclis üyeleri Tarık Balyalı ve Taner Kazanoğlu iptal edilen metro ihaleleriyle en az 1 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu belirterek İBB Başkanı Uysal ve eski İBB Başkanı Topbaş hakkında dün suç duyurusunda bulundu. İBB Başkanlığı da 6 metro hattının ihalesini iptal ettiğini duyurmuştu. Kaynarca- Pendik-Tuzla, Ümraniye- Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy -Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı- Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının iptal edildiği 29 Aralık 2017’de birer yazı ile ilgili firmalara iletilmişti.

Metro hattı ihalelerinin iptalleri nedeniyle kamunun zarara uğradığını gerekçe gösteren CHP’li İBB Meclis üyeleri Balyalı ve Kazanoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları suç duyurusunda Kadir Topbaş’ın ihalelerin yüksek meblağlarda yapılmasına göz yumduğu belirtilerek “Görevi kötüye kullanma” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlarını işlediği anlattı.

Dilekçede Uysal’ın ise yapı işine başlanmasına karşılık ihaleleri iptal ettiği bu nedenle kamuyu yeniden zarara uğrattığı ifade edildi. Topbaş ve Uysal hakkında kamu davası açılması talep edildi. Suç duyurusunda, ihale iptali nedeniyle firmaların cayma bedeli talep edebilecekleri belirtilirken, cayma bedelinin toplam ihale bedeli olan 12 milyar 859 milyon liranın yüzde 10’u olacağı ve en az 1 milyar liralık bir kamu zararı oluşturacağı yer aldı.

Çökme riski var

İhalelerin iptaliyle kamunun ikinci kez zarara uğratıldığını belirten Yarkadaş, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeni başkan, eski başkanın ihalelerde yolsuzluk yaptığını, ihaleye fesat karıştırdığını, kamu zararına göz yumduğunu ve görevi kullandığını bu iptallerle kamuoyuyla paylaşıyor. Üstü kapalı ihbar ediyor. Nerede savcılarımız? Resen hareket etmek için neyi bekliyor çok merak ediyorum.”

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Yapılar hasar görür

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Maden Mühendisleri Odası’nın, söz konusu metro hatları ile ilgili açıklamalarını değerlendirerek “Maden Mühendisleri Odası bu hatlarla ilgili, ‘Tüneller olduğu gibi bırakılırsa yüzeydeki ya yapılarda hasar oluşacağını ve çökme riskiyle karşı karşıya kalacağını’ söylüyor. Durdurulan, kapatılan şantiyeler yaşam alanları içinde bulunduğu için çevre güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. Ayrıca böylesine bir durumdan çıkacak ek maliyet kimin cebinden çıkacak çok merak ediyorum… Bu zararı devrik başkan Kadir Topbaş mı ödeyecek, yoksa atanmış memur Mevlüt Uysal mı? Tabii ki ikisi de değil… Zararı her zaman olduğu gibi garip- gurebanın sırtına yükleyecekler” dedi.