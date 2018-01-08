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İhalesi iptal edilen 6 metro hattı ile ilgili uyarı: Çökebilir

"Doğa bozulan bu dengeyi eski haline getirmeye çalışır"

08 Ocak 2018 10:28

TMMOB Maden Mühendisleri Odası  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda istifa eden Kadir Topbaş'ın, 6 metro ihalesini 'ekonomik olmadığı gerekçesi'yle iptal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'ın kararını değerlendirdi. Maden Mühendisleri Odası, söz konusu metro hatları ile ilgili 'çökme uyarısında bulanarak “Tüneller olduğu gibi bırakılırsa yüzeydeki yapılarda hasar oluşur” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 metro hattı ihalesinin ‘ekonomik olmadıkları' için iptal edilmesi büyük tartışma yaratmıştı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası ise iptal kararıyla ilgili farklı bir konuya dikkat çekti. Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir, Mahmutbey-Bahçeşehir hatlarının durdurulmasını değerlendiren Maden Mühendisleri Odası, ‘çökme' riskine karşı yetkilileri uyardı.

Etki haritası çıkarılsın

Uzmanlar, bazı projelerde imalatların yüzde 10'luk kısmının tamamlanmış olduğunu belirterek şöyle dedi: “Yeraltında yapılan kazı ve inşaat çalışmaları şehir içinde ve yapılaşmaların yoğun olduğu alanların altında yapılmaktadır. Şehir içi tünelcilikte en önemli unsur yüzeydeki yapıların, yeraltında yapılan kazılardan ve inşaat çalışmalarından etkilenmemesidir. Bu sebeple yüzeyde ciddi bir izleme ve okumalar yapılarak yüzey etki haritaları çıkarılmaktadır.” Maden mühendisleri metro için açılan tünelleri bekleyen tehlikeyi şöyle anlattı:

‘Yaşam alanları içinde'

“Tünelin beton kaplaması yapılmaz ve olduğu gibi bırakılırsa, bekleme süresince tünel içindeki dikey ve yanal hareketler ölçülemediği için tünel içerisinde gerekli tedbirler alınamaz. Bu da hem tünel içerisinde deformasyonların artmasına hem de yüzeydeki yapıların da bundan etkilenmesine ve hasarlara yol açabilir. Tünellerde oluşan deformasyonlar ise işin tekrar başlaması sırasında ilave tahkimatlar yapılmasına, bu da maliyetlerin artmasına sebep olur. Su geliri bulunan tünellerde su gelişinin kesilmesi gereklidir. Durdurulan, kapatılan şantiyeler yaşam alanları içinde bulunduğu için çevre güvenliği sağlanmalıdır.”

‘Süresi belli değil'

Yeraltında açılan bir boşluğun doğanın dengesini bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Doğa bozulan bu dengeyi eski haline getirmeye çalışır. İhalesi iptal edilen metro projelerinin ne kadar duracağı henüz bilinmediğinden yeraltı kazıları ile açılmış olan tünellerin betonlanmasının tamamlanması gerekmektedir” dedi.

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