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Durdurduğu otobüse binmek yerine basamakta ayakkabısının bağcıklarını bağladı

09 Ağustos 2020 16:19

Mersin'in Tarsus ilçesinde, özel halk otobüsünü durduran bir genç, araca binmek yerine basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı.

Ferdi Coşkun yönetimindeki halk otobüsü, İstiklal Caddesi'nde otobüs durağına yaklaşmaya çalıştığı sırada bir genç tarafından durduruldu. Genç, araca binmek yerine otobüsün basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı, daha sonra da yaya olarak yoluna devam etti.

Duruma sinirlenen şoför Coşkun, koltuğundan kalkıp otobüsten indiğinde genç olay yerinden uzaklaştı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. (İHA)

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