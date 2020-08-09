Durdurduğu otobüse binmek yerine basamakta ayakkabısının bağcıklarını bağladı

Ferdi Coşkun yönetimindeki halk otobüsü, İstiklal Caddesi'nde otobüs durağına yaklaşmaya çalıştığı sırada bir genç tarafından durduruldu. Genç, araca binmek yerine otobüsün basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı, daha sonra da yaya olarak yoluna devam etti.

Duruma sinirlenen şoför Coşkun, koltuğundan kalkıp otobüsten indiğinde genç olay yerinden uzaklaştı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. (İHA)