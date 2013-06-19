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#duranadam türbanı kadın öğrencilere destek için takmış

Erdem Gündüz'ün arkadaşı Alp Alpözgen: Facebook’taki fotoğraf 2012’de yüklendi ve altında 2012’de yazılmış yorumlar zaten bunun bir piyes değil eylem olduğunu ispatlar

19 Haziran 2013 16:08

Taksim Meydanı'nda Türk bayrağı karşısında saatlerce durarark Türkiye'nin bir anda gündemine oturan performans sanatçısı Erdem Gündüz daha önce de üniversiteye başörtülü kızların sokulmamasını protesto ettiğine ilişkin bilgi eşliğinde yayımlanan fotoğrafın bir piyeste çekildiği iddiası reddedildi. Twitter'daki "@Duranaadamm - Duran adam'ın ev arkadaşı Kaan" yazılı hesaptan, fotoğrafın başörtülü öğrencilere destek eyleminden çekildiği mesajı paylaşıldı.

Radikal gazetesinin haberine göre, Gündüz’ün üniversiteden arkadaşı Alper Alpözgen tarafından paylaşılan ve kısa sürede sosyal medyada ses getiren fotoğrafta, iki arkadaş başörtüsüyle derse girerken görünüyor.

Alpözgen, 2004 yılında gerçekleştirdikleri eylemi anlattı: “Ben ve Erdem gibi arkadaşlarım daima ezilenin yanında olduk. Herhangi bir siyasi partiye örgüte üye değiliz. Başörtülü kızların okula girememesi bizi üzüyordu, bunu da zulüm olarak görüyorduk. Ve üniversitede böyle bir görüntü oluşturarak insanları kısa süreliğine de olsa şaşırtmak düşündürmek istedik çünkü İslamcı erkekler rahatça girip çıkabiliyordu okula ama kızlar başörtüleri yüzünden hali hazırda fişlenmiş oluyordu. Sanat Fakültesi’nde bu tip eylemler performans sanatının da bir parçası olarak algılanır, kimse yadırgamaz açıkcası. Yıldız Teknik’in Sanat Fakültesi o zamanlar böyle özgür bir ortamdı, AKP ’nin atadığı rektör İsmail Yüksek iş başına geçene kadar... Başörtüsü eylemini de 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Tasarım dersinde yaptık. Bu bütün Sanat Fakültesi öğrencilerinin dahil olduğu ortak bir ders... Erdem, dans bölümü öğrencisiydi, ben iletişim tasarımı. Bir de yine benim sınıftan Cansu Kaykaç adlı bir kız arkadaşımız vardı. Fikir benden çıktı... Erdem ve Cansu da katıldılar eyleme. Hocalarımızdan İnci Eviner önce ‘Çocuklar yapmayın, başımızı belaya mı sokacaksınız?’ filan dedi ama aydın bir insan olduğu için ses çıkarmadı eylemimize.”

Yaptıkları eylemden sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını anlatan Alpözgen, fotoğrafın eylemden değil piyesten olduğu iddialarını da şöyle yanıtlıyor: “Facebook’taki fotoğraf 2012’de yüklendi ve altında 2012’de yazılmış yorumlar zaten bunun bir piyes değil eylem olduğunu ispatlar.”

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