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Duran Yılmaz'ın 'Keloğlan Ak Ülke' kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan edildi

03 Eylül 2020 10:33

Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" isimli kitap Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan edildi. Kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

 

 

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