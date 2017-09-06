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Spor

Duran Tosun bronz madalya kazandı

İSTANBUL, (DHA) - Yunanistan'ın Atina kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda yarışan milli güreşçi Duran Tosun Finlandiyalı Joni Pekka Komppa'yı müthiş bir mücadele sonunda 10-7 yenerek bronz madalya kazandı

06 Eylül 2017 22:52

İSTANBUL, (DHA) - Yunanistan\'ın Atina kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 69 kiloda yarışan milli güreşçi Duran Tosun Finlandiyalı Joni Pekka Komppa\'yı müthiş bir mücadele sonunda 10-7 yenerek bronz madalya kazandı.
46 kiloda mücadele eden Mükremin Aktaş ise, Rus rakibi Anvar Allakhiarov\'a 4-1 yenilerek dünya 5\'incisi oldu.
Kadınlar 49 kiloda yarışan güreşçimiz Zeynep Yetgil yarı finalde Japon Suzuno Yoshimura\'ya 8-2 yenildi.
Milli güreşçi, bronz madalya için yarın akşam seansında mindere çıkacak.

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