Duran Tosun bronz madalya kazandı

İSTANBUL, (DHA) - Yunanistan\'ın Atina kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 69 kiloda yarışan milli güreşçi Duran Tosun Finlandiyalı Joni Pekka Komppa\'yı müthiş bir mücadele sonunda 10-7 yenerek bronz madalya kazandı.

46 kiloda mücadele eden Mükremin Aktaş ise, Rus rakibi Anvar Allakhiarov\'a 4-1 yenilerek dünya 5\'incisi oldu.

Kadınlar 49 kiloda yarışan güreşçimiz Zeynep Yetgil yarı finalde Japon Suzuno Yoshimura\'ya 8-2 yenildi.

Milli güreşçi, bronz madalya için yarın akşam seansında mindere çıkacak.