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Yaşam

Duran kalbi eline alıp masaj yaparak çalıştırdı

Lokanta sahibi ve çocukları ile aralarında husumet bulunan müşterileri önceki gece tartışınca, olay karakolda bitti...

16 Kasım 2010 02:00

T24 - Karaman’da, bıçaklı kavgada ağır yaralanan gencin duran kalbi, ameliyatta eline alıp masaj yapan doktor tarafından çalıştırıldı.

Çeltek Mahallesi’ndeki bir lokanta sahibi ve çocukları ile aralarında husumet bulunan müşterileri önceki gece tartışınca, olay karakolda bitti. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

Çıkan kavgada akçiğer ve kalbinden bıçaklanan Zeynel Yörük (24) Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yörük’ün kalbi acil servise alınırken durdu. Bu sırada bir hastasını kontrol etmek için hastaneye gelen Operatör Dr. Yıldıray Kuruçay, kalbinin durduğunu öğrendiği Yörük’ü hemen ameliyata aldı. Narkozsuz ve ekibi olmadan ameliyata başlayan Dr. Kuruçay, Yörük’ün duran kalbini eline alıp masaj yaparak çalıştırmayı başardı. Dr. Yıldıray Kuruçay, yaşananları şöyle anlattı: 

“Hastanın kalbi çalışmıyor, solunum durmak üzere idi. Hemen solunumu sağladık. Zaman çok önemliydi. Hızla karar verdim. Hastayı 3 dakika içinde ameliyata aldık. Göğsü açtıktan sonra kalbi elime alarak masaj yapınca çalışmaya başladı. Gögüs kafesinde biriken kanı boşattık ve yara alan kalp ile akciğeri onardık. Ameliyat 2 saat sürdü. Hastamız şu anda iyi, kendine geldi. Bu bir mucize. Hastanın kalbi elimde atmaya başladığı anki duygularımı anlatmak imkansız.”


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