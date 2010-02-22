Duran kalbi 6 dakika sonra çalıştı

T24 - Antalya'da hastanede kalbi duran genç kız doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndü. Şanlıurfa'da bir aracın kendisine çarpması sonrası ağır yaralanan genç, hastanelerde yer olmayınca 4 saat bekletildikten sonra AKP vekilinin devreye girmesiyle başka bir hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.



Antalya'da ilaç içerek intihara girişiminde bulunan 16 yaşındaki genç kız, ailesi tarafından devlet hastaneye kaldırıldı.



Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan genç kızın tedavi sırasında kalbi durdu.



Doktorların müdahalesi sonrası 6 dakika sonra tekrar hayata dönen genç kızın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, genç kız Antalya'dan gelen hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Acil serviste 4 saat müdahele edilmeden bekledi



Şanlıurfa'da Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında Erdem Kuzgun'un kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan Sönmez'e çarptı.



Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sönmez'in durumunun ağır olması nedeniyle doktorlar Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki hastane yetkilileriyle bağlantı kurdu.



Çevre illerdeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmayınca Sönmez 4 saat boyunca Siverek Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde beklemek zorunda kaldı.



Siverek Kaymakamı Kemal Yıldız ile AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un devreye girmesiyle Ayhan Sönmez Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.