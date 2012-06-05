T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Duran Duran İstanbul'a geliyor

Pop müziğinin efsane grubu Duran Duran, All You Need Is Now albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor

05 Haziran 2012 13:41

 

Pop müziğinin efsane grubu Duran Duran, All You Need Is Now albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Temmuzda Londra’da düzenlenecek Olimpiyatlar’ın açılış konserinde “Ana Sanatçı” olarak sahne alacak olan efsane grup; son yıllarda MTV, Brit Awards, Ivor Novellos, Spanish Ondas, Q Magazine ve GQ dergisi gibi birbirinden prestijli altı kurumdan Yaşamboyu Başarı Ödülü kazanarak muhteşem bir geri dönüş yapmıştı.
 

Özlenen şarkılar da bu konserde

 
Duran Duran, tüm dünyada büyük ses getiren All You Need Is Now albümünün tanıtım turnesi kapsamında gerçekleştireceği konserde, yeni albüm parçalarının yanısıra Wild Boys, Girls On Film, Rio, Planet Earth, Hungry Like The Wolf, The Reflex, Notorious, Come Undone ve Ordinary World gibi 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran efsane parçalarına da yer verecek. 9 temmuz gecesi, Simon Le Bon (vokal), John Taylor (bas gitar), Nick Rhodes (klavye) ve Roger Taylor’dan (davul) oluşan efsane gruba gitarist Dom Brown da eşlik edecek.

ETİKETLER

duran duran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24