Duran Duran İstanbul'a geliyor

Pop müziğinin efsane grubu Duran Duran, All You Need Is Now albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Temmuzda Londra’da düzenlenecek Olimpiyatlar’ın açılış konserinde “Ana Sanatçı” olarak sahne alacak olan efsane grup; son yıllarda MTV, Brit Awards, Ivor Novellos, Spanish Ondas, Q Magazine ve GQ dergisi gibi birbirinden prestijli altı kurumdan Yaşamboyu Başarı Ödülü kazanarak muhteşem bir geri dönüş yapmıştı.

Özlenen şarkılar da bu konserde

Duran Duran, tüm dünyada büyük ses getiren All You Need Is Now albümünün tanıtım turnesi kapsamında gerçekleştireceği konserde, yeni albüm parçalarının yanısıra Wild Boys, Girls On Film, Rio, Planet Earth, Hungry Like The Wolf, The Reflex, Notorious, Come Undone ve Ordinary World gibi 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran efsane parçalarına da yer verecek. 9 temmuz gecesi, Simon Le Bon (vokal), John Taylor (bas gitar), Nick Rhodes (klavye) ve Roger Taylor’dan (davul) oluşan efsane gruba gitarist Dom Brown da eşlik edecek.