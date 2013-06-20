T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Duran Adam'lara bikinili destek

Taksim Meydanı'nda başlayan 'Duran Adam'lar eylemi devam ederken,Taksim'e gelen Mine Dost eyleme bikini ile destek verdi

20 Haziran 2013 21:40

Taksim Meydanı'nda başlayan "Duran Adam"lar eylemi devam ederken, saat 17.30 sıralarında Taksim'e gelen Mine Dost farklı bir eyleme imza attı.

Mine Dost adlı protestocu, metro çıkışında bikinili olarak dans etmeye ve çeşitli sloganlar atmaya başladı. Protestocular kadına alkışlarla destek verirken yoldan geçen vatandaşların tepkisi üzerine bikinili Dost üzerini giyerek uzaklaştı. Eylem sonrası DHA'dan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dost "İnsanları düşündürmek istedim. Özgürlük ve insanlık istiyorum" diye konuştu.

Cem Akan isimli yoga öğretmeni de Taksim Meydanı'nda amuda kalkarak eyleme destek verdi. Radikal gazetesi'nin haberine göre, Yaklaşık 15 dakika baş aşağı duran Cem Akan, bu hareketiyle çevredekilerden alkış aldı. Akan daha sonra olay yerinden ayrıldı.

İstanbul'da yaşayan yabancılar ve turistler de eyleme destek oldu. Taksim'de eyleme destek verenlerin sayısı bugün öğleden sonra 50-60 kişiyi buldu. Destek verenler arasında bulunan Amerikalı öğrenci Meleni, “Sessiz eylem, en güçlü protestolardan biridir" diye konuştu. Üç yıldır İstanbul'da yaşayan Amerikalı Clear ve arkadaşı Alex de “Burada doğa için eylem yapıldığını duyduk. Bu yüzden buradayız" dedi.

 

ETİKETLER

gezi parkıduran adambikiniamuda kalmaktaksim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24