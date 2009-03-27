Durak'a 'Emmoğlu' suçlaması

Adana Barosu avukatlarından Mustafa Çinkılıç, AKP'den istifa edip MHP'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak hakkında, seçim şarkısı için Ferdi Tayfur'a 250 bin TL verdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Avukat Çinkılıç, Başkan Durak ve belediyeye bağlı Altın Koza A.Ş. yetkilileri hakkında `Görevi kötüye kullanmak', `teşekkül halinde kamuyu zarara uğratmak' suçundan suç duyurusu dilekçesini Suçüstü Cumhuriyet Savcısına verdi. Başkan Durak'ın, `Emmioğlu' şarkısını seçim şarkısı olarak uyarlayan sanatçı Ferdi Tayfur'a 250 bin TL ödeme yaptığını öne süren Mustafa Çinkılıç, ``Aytaç Durak, sanatçı Tayfur'a ödemeyi yaptığını bir yerel televizyondaki canlı yayında söz ve davranışları ile onaylamıştır'' dedi. Çinkılıç, dilekçesinde şu suçlamalarda bulundu:



``Altın Koza A.Ş., Aytaç Durak'ın başkanlığını yaptığı Adana Büyükşehir Belediyesinin `Altın Koza film Festivalini' organize etmek için kurduğu bir kuruluştur. TV yayınında ortaya çıkan gerçeğe göre, zanlılar işbirliği içerisinde belediyeden kamu parasını şirkete aktararak, oradan Aytaç Durak'ın seçim harcamalarını finanse etmişlerdir. Yayında ortaya çıkan sadece tek bir kalem harcamadır. Aytaç Durak yeniden belediye başkanlığına adaydır. Aday olması yasal hakkı iken, elinde bulunan kamu gücünü ve kamu olanaklarını diğer şüphelilerle oluşturduğu teşekkül aracılığıyla kamu parasını çeşitli yol ve yöntemlerle denetim dışına çıkararak kişisel çıkarlara kullanılması yasal değildir. Kamunun zararınadır.''



Başkan Aytaç Durak hakkında suç duyurusunu vatandaş olarak yaptığını belirten Avukat Çinkılıç, ``Eğer suç duyurusunda bulunmasaydım, suçlularla birlikte olurdum. Ferdi Tayfur'a seçim şarkısı için verilen paranın içinde benim param da var'' dedi.





