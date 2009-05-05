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Politika

Durak, savcıya ifade verdi

05 Mayıs 2009 17:18

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Aytaç Durak, seçim sırasında yaşanan bazı iddialarla ilgili olarak açılan soruşturma kapsamında savcıya bilgi verdi.

Aytaç Durak, savcılığın istemi üzerine bu sabah Adana Adliyesi’ne gitti. 29 Mart yerel seçimi sonrası dile getirilen adliyede seçim kurullarının çalışmaları sırasında çekilmiş güvenlik kamerası kayıtlarına göre oy pusulalarının değiştirildiği, oy pusulasının yakıldığı ve diğer iddiaları inceleyen Cumhuriyet Savcısı ile görüşen Durak’ın bu konularda bilgisine başvurulduğu öğrenildi.

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