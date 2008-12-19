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Politika

Durak, MHP ile temasta

AKP'den bir süre önce istifa eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, adaylık için MHP ile temasta olduğunu açıkladı.

19 Aralık 2008 02:00

AKP'den "temayül" yoklamasına tepki göstererek istifa eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, yerel seçimlerde MHP'den aday olabileceğini açıkladı.

"MHP'lilerle temasım doğru” diyen  Durak,  “MHP'lilerin şahsıma güvenmeleri ve olumlu değerlendirme yapıyor olmalarından dolayı mutluyum. Adanalılara zaten sözüm var; 'eğer beni çoğunlukla istiyorlarsa bir dönem daha hizmet etmekten şeref duyacağım' demiştim." görüşünü dile getirdi.
 
Hangi partiden aday olacağı konusunda henüz kesin bir  karar vermediğini belirten Durak  "Kamuoyunda yapılan bütün araştırmalar Adana halkının büyük çoğunlukla büyükşehir belediye başkanı olmamı istediğini açıkça göstermektedir. Bir siyasi parti olarak MHP de benim için ilkelerinin kendi görüşümle ölçüştüğü bir partidir." dedi.



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