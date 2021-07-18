Durak dışında indirmediği için şoföre 3 çocuğuyla birlikte saldırdı!

İstanbul Kağıthane’de durak dışında inmek isteyen yolcu, otobüs şoförü kabul etmeyince şoföre saldırdı. Yolcu, son durakta indikten sonra yanına aldığı çocuklarıyla gelerek kesici aletlerle birlikte şoföre yeniden saldırdı.



17 Temmuz’da saat 19.30 sıralarında Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre E.Ö. isimli kişi, durak dışı alanda kendisini indirmesini istedi ve otobüs şoförü D.Ü.Ö. durak dışı yolcu indirilmesinin yasak olduğunu söyleyerek kabul etmedi.



E.Ö., otobüs şoförüne küfürler ve tehditler savurarak, şoför kabinini yumruklarken, son durakta indikten 15 dakika kadar sonra biri kız olan 3 çocuğuyla birlikte ellerinde kesici aletler ile otobüs şoförüne saldırdı.



Olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde konu ile ilgili şahıslar yakalandı. Şüpheliler hakkında “Kasten Yaralama”, “Hakaret” suçlarından adli işlem yapıldı. (İHA)