Durak başkanı, kavga edenleri ayırırken tabancayla yaralandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de belediye görevlisi ile minibüs sürücülerinin kavgasını sonlandırmak isteyen minibüs durağı başkanı Sadık Karaali (47), tabancayla dizinden yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Pazar Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rize Belediyesi Ulaşım İşleri\'nde görevli M.P. ile cadde üzerinde minibüs sürücüleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya tanık olan durak başkanı Sadık Karaali de araya girerek kavgayı sonlandırıp, tarafları ayırmak istedi. Bu sırada, belediye görevlisi M.P. yanında bulunan tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunun hedefi olan Karaali, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dizinden yaralanan Sadık Karaali, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaali\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri de kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, bir grup durak yetkilisi ve sürücüler ise, yaşanan olaya tepki göstermek için belediye binası önünde toplandı. Sürücüler, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin bölgeye gelerek kendileriyle konuşması üzerine belediye önünden ayrıldı.



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