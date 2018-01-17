Durağa bomba görüntüsü verilmiş pankart asan 2 kişi yakalandı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, otobüs durağına bomba süsü verilmiş pankart asan terör örgütü TKP/ML üyesi oldukları iddia edilen E.D. ve M.U. yakalanırken; tabanca, sapan ve molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekipleri, TKP/ML TİKKO silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Terör örgütü adına sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen, Gebze\'de otobüs durağına bomba süsü verilmiş pankart asan E.D. ve M.U. düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Yapılan aramalarda tabancalar, örgütsel dokümanlar, maske, toplumsal olaylarda kullanılan sapan ve molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.



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