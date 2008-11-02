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Yaşam

'Dur' levhasında mesaj var!

Sivas'ta 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan 'Dur' levhası görenleri şaşırtıyor. Levhaya eklenen yazıların failiyse meçhul

02 Kasım 2008 02:00

4 Eylül Mahallesi'nde bulunan trafik uyarı levhası sonradan eklenen yazılarla, “Gitme dur ne olur bitmesin”e dönüştü.

Mahallede trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde bulunan levha görenleri şaşırttı. İlk başkışta normal bir ‘Dur' işareti olarak algılanan levha yakından incelendiğinde üzerinde ‘Gitme dur ne olur bitmesin' yazısının yer aldığı görüldü. ‘Dur’ levhasının üst ve altına sonradan diğer kelimelerin yapıştırılarak eklendiği belirlendi.

Tabelanın kim ya da kimler tarafından değiştirildiği bilinmezken, mahalle sakinleri sevgilisine mesaj gönderdiği sanılan kişinin bulduğu ilginç yöntemi gülümseyerek inceledi.(DHA)

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