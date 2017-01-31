'Dur' ihtirına uymadığı iddiasıyla 18 yaşındaki genci öldüren polise 13 yıl hapis

Antalya'da, bundan dokuz yıl önce, 28 Ekim 2008’de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Çağdaş Gemik’i ateş ederek öldüren polis memuru Mehmet Ergin'e, dördüncü yargılamada verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 2009’da polis Ergin'e "olası kasıtla öldürmek"ten önce 20 yıl ceza verdi; sonra iyi halde 16 yıla indirdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2010’da tutuklanarak cezaevine gönderilen Ergin'in "kasten insan öldürmek" suçundan değil "yaralama sonucunda ölüme neden olmak"tan yargılanmasını istedi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ergin’e yine "kasten insan öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Yargıtay’ın "sanığın kaçan maktulü durdurmak için hayati bölgelerini hedef alarak ateş ettiğini gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunamadığı şeklindeki" gerekçesini kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Bunun üstüne dosya Yargıtay Ceza Kurulu'na gitti. Kurulda çoğunluk oyuyla ‘yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermekten ceza verilmelidir’ denildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu.

Yerel mahkemenin Yargıtay Ceza Kurulu kararına direnme kararı vermesi mümkün olmadığı için en alt sınırdan 12 yıl ceza verildi.

Sanığın mahkemedeki olumlu hal ve tavrı nedeniyle ceza 10 yıla düşürüldü. Ergin, hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu sefer yerel mahkemeye “alt sınırdan uzaklaş, üst sınırdan ceza ver” dedi ve 16 yıldan ceza uygulanması gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını yeniden bozdu.

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’ın bozma kararına uyarak, polis memuru Mehmet Ergin’i "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçunun üst sınırından 16 yıl hapis cezasına mahkum etti, ardından bu cezasını takdir yetkisini kullanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına düşürdü.

Yargıtay, Mehmet Ergin hakkındaki 13 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.