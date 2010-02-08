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Yaşam

Dur ihtarına uymayınca ateş açılıdı

Dur ihtarına uymayan minibüse ateş açıldı. Aracın şoförü hayatını kaybetti.

08 Şubat 2010 02:00

T24- Şırnak'ın Uludere ilçesinde Ortabağ köyünde dur ihtarına uymayan yolcu minibüsüne uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Ateş açılması sonucu minibüs şoförü hayatını kaybetti.




Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde dün gece saat 22.30 sularında devriye gezen askeri araçta bulunan askerler 73 M 0049 plakalı araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymadığı gerekçesi ile uzun namlulu silahlarla araca ateş açıldığı iddia edilirken 23 yaşındaki sürücü Hecer Uslu ağır yaralanarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hecer Uslu yolda hayatını kaybetti.

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