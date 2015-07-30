'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan minibüsten cephanelik çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir minibüsten, takip eden zırhlı polis aracına ateş açıldı. Polis aracıyla çarpışmasının ardından durdurulan araçtan çok sayıda silah ve bomba çıkarken, kazada 2 polis yaralandı. Mardin Valiliği yapılması planlanan büyük bir saldırının engellendiğini açıkladı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, içinde çok miktarda silah ve mühimmat bulunduğu belirtilen minibüs, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı istihbarat sonucu tespit edildi. Şüpheli aracın dün saat 22.00'de Kızıltepe İlçesinden Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi yönüne gittiğini gören zırhlı polis ekibi, takibe başladı.

Şüpheli araca durması konusunda sık sık ihtarda bulunulduğunu belirten Mardin Valiliği, uyarıları dikkate almayan minibüsteki 2 şüphelinin polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş ettiğini belirtti. Valilik açıklamasına göre, açılan ateş sonucu ön camları kırılan ve kaputuna mermi isabet eden zırhlı polis aracı, görüş kabiliyetini kaybetmesi üzerine minibüsle çarpıştı. Bunun ardından da şüpheli araç da karşı yönden gelen kamyona vurdu. Zincirleme kazanın ardından şüpheli minibüsten çıkan 2 terörist, polislere ateş açarak kaçtı.

Teröristlerce terk edilen minibüste yapılan aramada, kablolarla düdüklü tencereye bağlanmış kol saati görünümlü zaman ayarlı bomba, 1 bixi marka otomatik tüfek, 430 bixi fişeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 210 kalaşnikof fişeği, 91 adet M-16 tüfek mermisi, 8 el bombası, 10 boş kovan ve askeri mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Meydana gelen olayda 2 polis memurunun hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını belirten Valilik, yaralı polislerin tedavisinin devam ettiğini kaydetti. Valilik, kolluk kuvvetlerinin başarılı çalışmaları ve halkın desteği ile, yapılması planlanan büyük çaplı hain bir saldırının önlendiğini açıkladı.