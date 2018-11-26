'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpmasıyla şehit olan polis için tören (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Giresun\'un Bulancak ilçesinde, hükümet konağı önünde düzenlenen törenin ardından Şehit Polis Memuru İmdat Berçin\'in cenazesi karayoluyla memleketi Ordu\'ya getirildi. Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi\'nde baba ocağına getirilen Berçin için burada helallik alındı. Şehit polisin naaşı daha sonra Ulubey ilçe merkezine götürüldü. Cenaze törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Polis Memuru İmdat Berçin\'in cenazesi, Ulubey Kent Meydanı’nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Sayaca Mahallesi kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında, şehidin annesi Durdiye, eşi Fatma ve çocukları Seda Nur, Mehmet Efe, Mustafa Sıraç Berçin, gözyaşlarına hakim olamadı. “Ah yavrum, neredesin yavrum” diyerek gözyaşı döken anne Durdiye Berçin, oğlunun tabutuna sarıldı. Şehit oğlunun çerçeveli fotoğrafını eline alıp öpen acılı anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.

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