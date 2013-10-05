'Dur' ihtarına uymayan şüpheli vuruldu

İstanbul’un Kartal ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, polis tarafından vurularak öldürüldü.



Polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili Kocaeli’nin Gebze ilçesinde durdurmaya çalıştı. “Dur” ihbarına uymayan araç kaçmaya başladı.

Bir süre kovalamaca sonucunda polis ekipleri, Kartal ilçesinde Cevizli’deki köprünün altında otomobilin önünü kesti.

Ekip otosuna çarpan otomobil, kaçmaya devam etti. Polisin açtığı ateşte, sürücü vuruldu.

Yaralı hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Araçtaki bir kadın ile ekip otosundaki bir polis memuru çarpma sırasında yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden şüphelinin kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

Bu arada, olay yerinde aniden duran trafik nedeniyle bir de kaza meydana geldi. Bir minibüs, kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.