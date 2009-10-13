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Yaşam

'Dur' ihtarına uymayan motosikletten ateş açıldı

13 Ekim 2009 02:12

Hatay'da, ''dur'' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün açtığı ateşten bir polis memuru, polisin karşılık vermesiyle motosikletteki bir kişi yaralandı.

Çevre Yolu Otogar Kavşağı yakınlarında görev yapan ''yunus'' ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosikletin sürücüsüne ''dur'' ihtarında bulundu.

İhtara 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateşle karşılık verildi.

Polis Memuru Yavuz Dost'un yaralandığı olayda, açılan karşı ateşten motosikletteki Murat Koku yaralandı, yanında Murat Diyap gözaltına alındı.

Yaralılar, Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın hemen ardından Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, İl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu ve Cumhuriyet Başsavcısı Enis Yavuz Yıldırım Antakya Devlet Hastanesi'ne gelerek bilgi aldı.

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