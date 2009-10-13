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Yaşam

Dur ihtarına uymayan motosikletli öldü

13 Ekim 2009 04:16

Hatay'da, ''dur'' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün ateş açması sonucu çıkan çatışmada yaralanan ve motosiklette bulunan Murat Koku'nun öldüğü, yaralı polis memuru Yavuz Dost'un ise sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Hatay Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu ile geldiği Antakya Devlet Hastanesi'nden çıkışında, gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Lekesiz, olayda yaralanan Murat Koku'nun kurtarılamadığını, polis memuru Yavuz Dost'un ise ameliyatının başarılı geçtiğini, vücudundan 2 kurşun çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

Olayın oluş biçimini de anlatan Lekesiz, yeni otogar kavşağında görev yapan ''yunus'' ekiplerinin, durumundan kuşkulandıkları plakasız bir motosikletin sürücüsüne ''dur'' ihtarında bulunduklarını, ihtara motosiklette bulunan 2 kişinin ateşle karşılık verdiğini söyledi.

Polis memuru Yavuz Dost ile motosiklette bulunan Murat Koku'nun yaralandığı olayda, motosiklette bulunan Murat Diyap'ın ise yakalandığını hatırlatan Lekesiz, bu kişinin sorgulamasının sürdüğünü dile getirdi.

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