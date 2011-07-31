-DUR İHTARINA UYMAYAN ARAÇTAN CESET ÇIKTI ADANA (A.A) - 31.07.2011 - Adana'da, polisten kaçan zanlıların terk ettiği otomobilde, hakkında kayıp başvurusu bulunan genç bir kadının cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, bir yaralama olayına karıştıkları iddia edilen zanlıların 01 TZ 630 plakalı otomobil ile kaçtıkları ihbarını alan polis ekipleri, aracı aramaya başladı. Gürselpaşa Mahallesi'nde otomobili seyir halindeyken gören ekipler, ''dur'' ihtarında bulundu. İhtara uymayan zanlılar, aracı portakal bahçelerinin bulunduğu bir ara sokakta bırakarak kaçtı. Araçta inceleme yapan ekipler, tabanca ile çeşitli yerlerinden vurulmuş genç bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede kadının kimliğinin Emel Ünal olduğu, evli olan kadın hakkında kayıp başvurusu bulunduğu belirlendi. Polis kaçan zanlıların bulunması için çalışma başlattı.