'Dur' ihtarına uymadı, karşı şeride geçerek kaza yaptı: 3 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayan A.E. (17) yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçip, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. A.E.\'nin otomobilinden fırlayarak aracın altına düşen yavru köpek ise polis tarafından kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 42 LY 592 plakalı otomobilin direksiyon koltuğundaki A.E.\'ye \'dur\' ihtarında bulundu. A.E. ise polisin ihtarına uymayıp araçla karşı şeride geçerek kaçmaya başladı. A.E. yönetimindeki otomobil bir süre ilerledikten sonra karşıdan gelen Osman Dede (51) yönetimindeki 42 PC 778 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Dere ile A.E. ve araçta bulunan Nusret Enes Demir (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAVRU KÖPEĞİ POLİS KURTARDI

Diğer taraftan, A.E. yönetimindeki otomobilde bulunan 2 yavru köpekten biri, çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırladı. Aracın altına düşen köpek, polis tarafından kurtarıldı. Polis, yara almadan kurtulan köpekleri kaza yerinden uzaklaştırıp kaldırım kenarına bıraktı. Çevredekiler de köpekleri ekmekle beslemeye çalıştı. Köpekler, A.E.\'nin yakınları tarafından kaza yerinden götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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