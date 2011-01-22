-'DUR' İHTARINA UYMADI, 9 KİŞİ YARALANDI BİLECİK (A.A) - 22.01.2011 - Bilecik'te polisin dur ihtarına uymayan sürücünün karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu bildirilen Samet S. (19) kullandığı 81 AC 344 plakalı otomobille, Gülümbe köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymadı. Jandarma ekiplerinden kaçan otomobili kent merkezinde polis durdurmaya çalıştı. Polisin ''dur'' ihtarına da uymayan sürücünün kullandığı araç, Bilecik Devlet Hastanesi girişinde Mehmet Akkaş idaresindeki 11 EK 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, şüpheli Samet S. ve araçtaki M.S (16), Ebru Ata (18) Süleyman Durmuş (19), Y.Y.K (17) ile diğer araçta bulunan Mehmet (47), Ahmet (83), Cemile(46) ve Uğur Akkaş (18) yaralandı. Yaralanan 9 kişi, Bilecik Devlet Hastanesinde ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin ''dur'' ihtarına uymayan şüpheli ile araçta bulunanların gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.