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Yaşam

'Dur, geçme' dediler ama...

Arkadaşlarının, “Dur, bekle, geçme” uyarısına rağmen koşan genç kız, hızla gelen otomobilin altında kaldı...

21 Aralık 2010 02:00

T24 - Üniversiteli Hilal yerleşkeye dönerken yeni açılan üstgeçidi kullanmayıp yoldan geçmek istedi. Arkadaşlarının, “Dur, bekle, geçme” uyarısına rağmen koşan genç kız, hızla gelen otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.


Konya’da, Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi Hilal Orçan (22), önceki gün 3 arkadaşıyla Alaaddin Keykubat Yerleşkesi’ndeki alışveriş merkezine gitti. Orçan ve arkadaşları saat 22.00 sıralarında geri dönmek üzere yola çıktı. Yerleşke girişindeki üstgeçidin yaklaşık 100 metre ilerisine giden Orçan ve arkadaşları yoldan karşıya geçmek istedi. Orçan adım attığında arkadaşları, otomobilin geldiğini görüp “Dur, bekle, geçme” diye seslendiler. Koşmaya başlayan genç kıza, Bayram Gelişmiş’in kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp otomobilin üzerine düşen Orçan, sonra yerde sürüklendi. Sağlık görevlilerinin hayata döndürmek için kalp masajı yaptığı Orçan kurtarılamadı. Gelişmiş gözaltına alındı. Orçan’dan geriye bir sosyal paylaşım sitesindeki “Yüzümde geçmişten kalma anıların yorgunluğu ve vakitler dolmuş benden habersiz... Gitmek gerektiğini bilen zihniyetini kabullenemiyor yüreğim” sözleri kaldı. Orçan’ın arkadaşları ise sosyal paylaşım sitesindeki resminin üzerine ‘Seni unutmayacağız’ yazdı. 



3 gün önce Başbakan açmıştı

25 Mart’ta Alaaddin Keykubat Yerleşkesi girişinde Edebiyat Fakültesi öğrencisi Sevinç Baştürk (23) karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kurtarılamamıştı. Üniversite öğrencilerinin yerleşke girişinde eylem yapmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı üstgeçit, 17 Aralık günü Şeb-i Arus törenlerine katılan Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.


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