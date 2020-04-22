DurDe Platformu ve Antikapitalistler, 24 Nisan'da hayatını kaybeden Ermenileri Koronavirüs nedeniyle online olarak anacak

2010 yılından bu yana alanlarda yapılan Ermeni aydınların öldürüldüğü 24 Nisan anması bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılacak.

DurDe Platformu ve Antikapitalistler tarafından düzenlenen anma programı, saat 19'da başlayacak ve Facebook üzerinden canlı yayınlanacak.

Basın açıklamasının yapılacağı programa, Berrin Sönmez, Ohannes Kılıçdağı, Rober Koptaş, Taner Akçam, Şenol Karakaş ve Deniz Türkali gibi isimler de katılacak.

Anmanın programı şöyle:

*19.00 Anma

*19.15 Basın açıklaması (Deniz Türkali)

*19.30 Panel

TIKLAYIN - 24 Nisan'da Sultanahmet ve Şişhane'de anma