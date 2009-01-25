Düpedüz ihmal

Her yerde ölüm tuzağı

İskele belgesi şart

Tekin: Yine aynı belediye

5 yıla kadar hapis istenebilir

Ece için yarın kader günü

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir binanın penceresinin değiştirilmesi işlemi sırasında yaşanan ve biri ağır, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza, belediyelerdeki denetim zafiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Beyoğlu Belediyesi’nin “Cam değiştirilirken bizden izin alınmasına gerek yok” açıklamasının aksine büyük bölümü “kentsel sit alanı” konumunda olan ilçede duvara çivi çakmak için bile Koruma Kurulu’ndan izin alınması gerekiyor.Sit alanında kalan bir binada yapılacak tüm değişiklikler, boya-badana, cam-çerçeve hatta bina içindeki priz yerinin değiştirilmesi için dahi izin şart. Beyoğlu Belediyesi ise son olayda, İmar Yönetmeliği’ni esas alıyor. İmar Yönetmeliği’ne göre, pencere değişikliği için belediye izni gerekiyor. Cam değişimi için izinsiz uygulama yapılabiliyor.Yönetmeliğe göre, bir binanın penceresinin değiştirilmesi için belediyeden “iskele belgesi” alma zorunluluğu bulunuyor. Yasaya göre, bu iskelenin teknik olarak da mimar veya mühendis tarafından projelendirilmesi ve belediyeye onaylatılması gerekiyor.İskelenin tüm yasal sorumluluğunu da projede imzası bulunan üstleniyor. Yönetmelik, ayrıca iskele kurulmasının yanı sıra çalışma yapılacak alanda da güvenlik kordonu oluşturulmasını şart koşuyor.İstiklal Caddesi’nde yaşanan bu kazada iskele ve güvenlik kordonunun bulunmaması dikkat çekiyor. Bu durumda zabıta ekiplerinin bu çalışmayı durdurması ve müdahale etmesi gerekiyor.CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, “Aynı belediye daha önce de otellerdeki kaçak katlarla ilgili gündeme gelmiş, ‘Görmedik’ mazeretine sığınmıştı. Aynı belediye bu sefer de kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte. Beyoğlu’nda her türlü uygulama için, Koruma Kurulu kararı gerekir. Cam, pencere, tabela, hatta bina içindeki küçük değişiklikler dahi izne tabidir” dedi.Belediye bünyesinde kurulan ve Anıtlar Kurulu’nun küçük tadilat izinlerini verme yetkisine sahip olan Koruma Uygulama Denetim Bürosu’nun (KUDEB) Beyoğlu Belediyesi bünyesinde mevcut bulunduğunu kaydeden Tekin, “Bu birimden izin alınmış mıdır? Beyoğlu sit alanıdır. Bu unutturulmaya çalışılıyor” diye konuştu.Cihangir Koruma ve Güzelleştirme Derneği yetkilileri de, belediye açıklamasının gerçekleri çarpıtmaya yönelik olduğunu savundu.Dernek yönetimi, İstiklal Caddesi’nde sürekli zabıta ekibi bulunduran belediyenin, caddeye bakan bir binadaki pencere değişikliği uygulamasını görmemesini inandırıcı bulmadığını bildirdi.Beyoğlu’nun sit alanı olduğunu kaydeden dernek yönetimine göre, belediye denetim zafiyeti gösteriyor ve sit yasalarını bir türlü uygulamaya sokmuyor.2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:“Korunması gerekli taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.”İstiklal Caddesi’ndeki Fitaş binasının beşinci katından düşen camın altında kalan üniversite öğrencisi Ece Turhan (19), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşam savaşı sürüyor. Önceki gün iki saatlik bir operasyon geçiren Ece, yarına kadar uyutulacak. Hayati tehlikesi devam eden genç kızın tedavisinin ne şekilde devam etmesi gerektiğine ise yarın uyandırıldığında karar verilecek.