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Kültür-Sanat

'Dünyayı yakan silah' sergilenecek

Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen silah ilk kez kamuoyu önüne çıkacak.

25 Eylül 2008 03:00

Birinci Dünya Savaşını başlatan silah,  İngiltere'de açılacak bir sergide ilk kez kamuoyu önüne çıkacak. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand'ın 28 Haziran  1914'te Saraybosna'da ‘Gavrilo Princip’ adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından  öldürülmesi, savaşı başlatan kıvılcım olmuştu.

Sergi, savaşın sona ermesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla Imperial War Museum’da 30 Eylül’de açılacak ve yaklaşık bir yıl boyunca açık kalacak. Müzenin kıdemli tarihçisi Terry Charman, "Mütarekenin 90. yıldönümü,  müzenin kendi tarihinde de önemli bir kilometre taşı. Çünkü müze Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulmuştu" dedi.

Sergide, savaş döneminin en önemli şairleri arasında sayılan asker ve şair Wilfred Owen'a verilen madalya, dönemin Başbakanı Llyod George'un Versailles Anlaşması'nı imzadan dönerken kendisini taşıyan araca konulan çelenk ve 16  yaşındayken savaşta gösterdiği kahramanlıkla ünlenen Jack Cornwell'e verilen Victoria madalyası gibi birçok parça da gösterilecek.

Savaş ve sonrasının önemli olaylarını anlatmak için 90 asker, sivil ve kadının başlarından geçen olaylara da sergide yer verilecek. Bunlar arasında İngiltere üzerinde bir zeplini düşüren ilk pilot olan William Leefe Robinson’un hikâyesi de bulunuyor

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