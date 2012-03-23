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Yaşam

Dünyayı su savaşları bekliyor

Federal istihbarat teşkilatlarının ortak görüşünü yansıtan raporda, çarpıcı açıklamalara yer verildi

23 Mart 2012 12:16

 

 
T24 - ABD istihbarat birimlerinin, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un isteği üzerine hazırladığı bir raporda, dünyayı 'su savaşları'nın beklediği, kuraklık, seller ve taze su eksikliğinin önümüzdeki yıllarda önemli bir küresel istikrarsızlık ve çatışmalara yol açacağı belirtildi.
 
CNNTürk'te yer alan habere göre; Federal  istihbarat teşkilatlarının ortak görüşünü yansıtan raporda, çarpıcı açıklamalara yer verildi. Raporda, su ve su kaynaklarının önümüzdeki 10 yıl içinde devletler arasında gerilimler yaratabileceği, ulusal ve küresel gıda piyasalarını bozacak tehditler oluşturabileceği, ancak 2022 yılından başlayarak özellikle Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da su kaynaklarının bir savaş yada terör aracı olarak kullanabileceği vurgulandı.
 
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton tarafından talep edilen ve geçen sonbaharda tamamlanarak, su güvenliği konusunda Ulusal İstihbarat Tahmini başlıklı çok gizli raporda, yoksulluk, sosyal gerilim, zayıf liderlik ve zayıf hükümetler ile birlikte sel, az ve kalitesiz su, devletlerin başarısızlığı gibi etkenlerin istikrarsızlığa katkıda bulunacağı belirtildi.
 
Raporda, terörist kişiler ya da örgütlerin, baraj ya da başka su birikim alanlarını hedefleyen, su ile ilgili altyapı hedeflerini tehdit edebilecekleri, saldırılar hiç gerçekleşmese ya da kısmen başarılı bile olsa, ülkelerin büyük sel akınına uğrama ya da su kaynaklarını kaybetme korkusu yüzünden, su altyapısını korumak için pahalı önlemler almak zorunda kalacakları da vurgulandı.
 
 

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