Dünyayı soyan çete çökertildi

ABD, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Türkiye üzerinden gönderilen sahte e-maillerle binlerce Amerikalı’nın banka hesap şifrelerini öğrenen bir grubun, milyonlarca dolarlık vurgun yaptığını tespit etti. FBI, durumu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Bürosu Bilişim Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Altı ay takibe alınan çetenin, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yüzbinlerce kişinin mailine sahte uyarı yazılarını bankalardan geliyormuş gibi gönderdikleri ve bu yöntemle mail’e cevap veren kişilerin banka hesap numaralarını ve şifrelerini ele geçirdikleri belirlendi. Ağlarına düşen kişilerin hesaplarını boşalttıktan sonra Türkiye’de sahte isimler üzerine açtıkları banka hesaplarına paraları aktaran çetenin, daha sonra bu paraları kendi hesaplarına geçirdiği anlaşıldı.



İnternetten alışveriş



Amerika’da bazı bankaların sistemlerine de girdikleri tespit edilen şebekenin, müşterilere ait kredi kartı bilgilerini alarak, bu kartlarla internet üzerinden alışveriş yaptıkları ya da nakit para çektikleri de anlaşıldı.



Çete lideri doktor mu



Önceki akşam harekete geçen polisler, Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nde görevli doktor N.A. (28) ve çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 200 bin Euro ele geçirildi. Aralarında Rus uyruklu bir kadının da bulunduğu çete üyeleri Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere toplam 12 ilde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte kredi kartları, binlerce banka hesap numarası, yüzbinlerce mail adreslerinin bulunduğu dokümanlar ele geçirilirken, bilgisayarlarına el konuldu.



2005’den itibaren yaklaşık 200 milyon dolarlık vurgun yaptığı ileri sürülen çete üyelerinin, 12 bin Amerikalı’nın hesaplarını boşalttığı iddia edildi. Sadece Amerika ve Avrupa bankalarının müşterilerinin hesaplarını boşaltan çete üyelerinin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Emniyet, operasyonun Türkiye’de bugüne kadar yapılan en kapsamlı bilişim suçları operasyonu olduğunu söyledi. (Hürriyet)