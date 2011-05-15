Dünyayı saran yeni çılgınlığa ilk ceza

T24 - Avustralya'da Facebook ve Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinde ortaya çıkan "planking" (yüzükoyun uzanmak) modası tüm dünyaya yayılmıştı. Hızla yayılan bu çılgınlık, polis arabası üstüne uzanan Avustralyalı genç sayesinde ilk tutuklamayı da gördü.





‘Yüzükoyun uzanma’ anlamına gelen planking Facebook’la yayılan ilginç hareketler listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Çoğunlukla dik ve yüksek bir duvar, demiryolu rayı, yürüyen merdiven, ağaç tepesi, iki taşın arası gibi tehlikeli bir nokta seçiliyor; kişiler buraya elleri bacaklarına yapışık halde, dümdüz ve yüzükoyun yatıyor. Bu anın fotoğrafı ve videosu çekilerek sosyal ağlarda paylaşılıyor. Uzanılan alan ne kadar sıradışıysa eylem o kadar makbul.

Facebook’ta başlayıp YouTube’a da sıçrayan hareket, özellikle genç maceracılar arasında çığ gibi büyüyerek yayıldı. Öyle ki önceki gün ilk planking tutuklaması gerçekleşti.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Michael Brannon, bir polis aracına ‘planking’ yapınca tutuklandı. Brannon hakkında polis donanımının üzerine izinsiz çıkmak suçlamasıyla dava da açıldı. Emniyet personelinden bir yetkili, bu moda yayılmaya devam ederse mahkemeye çıkmayı da gerektiren çok daha ağır cezalar gelebileceğini söylüyor: “Bu iş potansiyel olarak tehlikeli çünkü uygulayanlar işi daima yalnızca kendilerini değil başkalarını da tehlikeye atacak biçimde ileri götürmek istiyorlar.”



