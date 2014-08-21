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Dünya

Dünyayı saran 'Ice Bucket Challenge' yaratıcısı hayatını kaybetti

27 yaşındaki Corey Griffin, tatil yaptığı yerde iki katlı bir evin çatısından suya atladı ve bir daha da çıkamadı

21 Ağustos 2014 11:01

ALS hastalığı için başlattığı “Ice Bucket Challenge” (Bir kova buz) çılgınlığının yaratıcısı 27 yaşındaki Corey Griffin deniz kazasında hayatını kaybetti.

Son günlerde dünyayı ve Türkiye’yi saran çılgınlık Ice Bucket Challenge yani Bir Kova Buz. Çoğu ünlü birçok insan, içinde buzlu su olan bir kovayı başından aşağı boşaltıyor. Buzlu banyo öncesinde de en az 3 kişiye aynı eylemi yapması konusunda meydan okuyor.

Bu kampanya aslında ALS hastalığı için bir yardım toplama eylemi. Meydan okunduğu halde başından aşağı buzlu suyu boşaltmayan 100 dolar bağışlıyor.

Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, George W. Bush ABD’de kampanyaya katılan isimlerden bazıları. Türkiye’de de bir çok futbolcu ve ünlü isim kampanyaya katıldı.

Bu kampanyanın yaratıcılarından biri 27 yaşındaki Corey Griffin’di. Çok yakın arkadaşı Pete Frates ALS’ye yakalanınca bu kampanyayı başlatmıştı.

Kampanyanın yaratıcısı Bostonlu bu genç adam trajik bir deniz kazasında hayatını kaybetti.

Massachussets’in Nantucket bölgesinde tatil yapan Griffin, iki katlı bir evin çatısından suya atladı ve bir daha da çıkamadı. Fark edildiğinde çoktan yaşamını yitirmişti.

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