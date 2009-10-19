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Yaşam

Dünyayı kurtarmak için son 50 gün

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünya liderlerine seslenerek, "gezegeni küresel ısınma çıkmazından kurtarmak için 50 gün kaldığını" söyledi.

19 Ekim 2009 03:00

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünya liderlerine seslenerek, "gezegeni küresel ısınma çıkmazından kurtarmak için 50 gün kaldığını" söyledi.
    
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aralık ayında yapılacak BM iklim zirvesine 50 gün kala, Londra'da bugün 17 ülkenin temsilcisi bir araya geldi.

En fazla sera gazı emisyonuna neden olan ülkelerin liderlerinin katıldığı toplantıda konuşan Brown, yeni bir küresel anlaşmaya varılmadığı takdirde, dünyayı ve ülkesini yıkıcı sıcak hava dalgaları, seller ve kuraklık gibi felaketlerin beklediği uyarısında bulundu.

Brown ayrıca, Kopenhag'da Kyoto'nun yerini alacak yeni bir protokol ya da anlaşma üzerinde uzlaşılamazsa "B planlarının olmadığını" söyledi.

Britanya Başbakanı, 2080 yılına gelindiğinde 1,8 milyar insanın temiz su sıkıntısı içinde olacağını vurguladı.

Brown, 2003 yılında 35 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sıcak hava dalgasını hatırlatarak, bunun tekrarlanabileceğine dikkati çekti.

Küresel ısınmanın sebebi olarak görülen sera etkisine yol açan gaz salımlarının ne kadar azaltılacağı dünya liderlerinin üzerinde anlaşamadığı konuların başında geliyor.

Aralık ayının başında Kopenhag'da yapılacak BM iklim zirvesinde, Kyoto sözleşmesinin yerini alacak uluslararası bir anlaşma metninin kabul edilmesi bekleniyor.

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