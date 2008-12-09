'Dünyayı Kurtaran Adam bile AROG’dan iyi '

Cem Yılmaz’ın AROG filmine en ağır eleştiri, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’den geldi: O kadar kötüydü ki ‘Dünyayı Kurtaran Adam’ı izlemeyi tercih ederdim.



Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, ünlü şovmen Cem Yılmaz’ın ‘Bir Yontma Taş Filmi’ AROG’u eleştiri yağmuruna tuttu. Haber kanalı 24’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu Moderatör programına konuk olan ünlü tiyatrocu, filmi izlediğini ve çok kötü bulduğunu söyledi.



Sururi ‘Dün AROG filmini seyrettim. Çok kötü. Hiç beğenmedim. Ama ‘Osmanlı Cumhuriyeti’ çok doğru, düzgün, çok akıllıca yapılmış proje’ yorumu yaptı. ‘Osmanlı Cumhuriyeti’ni izlemeden önce filmden umutsuz olduğunu, ama AROG’un beklentilerini yıktığını ifade eden Sururi ‘Yani bin yıldan beri neredeyse çocukluğumdan beri seyrettiğim taş devri ya da günümüz Amerikalısı’nın kalkıp da gidip Afrika’nın ilkel kalmış yerlerinde bir maceraya atılması anlatılmış. Yeni bir şey yok’ diye konuştu.



AROG’u çocuk filmi olarak gördüğünü dile getiren ünlü tiyatrocu şunları söyledi: Vallahi yüzyılın en kötü filmi diyorlar ama ‘Dünyayı Kurtaran Adam’ı seyretmeyi tercih ederim. Cem Yılmaz’a bayılıyorum ama başka türlü filmler yapmalı.

