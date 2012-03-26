Dünyayı fethetti, RTÜK'e takıldı

RTÜK Alexander filmini inceledi. İskender'in eşi Roksana'ya şiddet uygulayıp tecavüz girişiminde bulunduğunu rapor edip filmi yayınlayan CNBC-E'ye 50 bin lira ceza kesti.

Ali Ekber Ertürk'ün Akşam gazetesinde yer alan heberine göre; RTÜK, yine çok ilginç bir karara imza attı ve Makedonya Kralı Büyük İskender'e 'kadına yönelik şiddet' cezası kesti.

CNBC-E'de yayınlanan 'Alexander' adlı filmi şikayet üzerine masaya yatıran RTÜK, kanala hem savaş hem de yatak sahnelerinde şiddet nedeniyle 50 bin TL para cezası kesti. RTÜK'ün hazırladığı raporda özetle şu ifadelere yer verildi:

Zorla beraber oldu: İskender, Roksana ile birlikte olmak istemiş, ancak İskender'e karşı kızgın olduğu görülen Roksana, birlikte olmak istememiştir. Aralarında hafif itişmelerle başlayan fiziksel mücadele, boğuşmaya dönüşmüştür. Roksana'nın direnmesine ve bağırmasına karşılık, İskender zor kullanarak Roksana'yı üst kattaki yatağa götürmüş, elbiselerini yırtmış, Roksana'yı çıplak hale getirmiştir. Sonra Roksana'yı kendi üzerine çıkarmıştır. Yatak üzerinde Roksana, öfke içinde İskender'e tokat atmaya başlamıştır. Roksana'nın göğüs kısmının 'buzlanmış' olduğu görülmüştür.

Boğuşmayı bırakıp seviştiler: 'Kadına şiddet uygulandığı' görülmekte ve 'tecavüz girişimi' görüntüleri yer almaktadır. Bazı bölümleri flulaştırılarak verilen boğuşma ve diyaloglardan sonra Roksana, İskender'in boğazına bıçak dayayıp onu öldüreceğini söylemekte. Sonra Roksana bıçağı bırakmış, İskender ve Roksana sevişmeye başlamıştır. Sevişme sesleri ve görüntülere yer verilmiştir.

İskender şiddet uyguladı: İskender'in birlikte olma isteğinin eşi Roksana tarafından reddedilmesi sonucunda bu isteğin tecavüz girişimine dönüşmesi sahnesi, devamında tokatlı ve bıçaklı bir kavga yaşanması ve diyaloglar sonrasında ekrana gelen sevişme görüntüleri değerlendirildiğinde, kadına yönelik cinsel şiddeti de içeren bu tür bir cinsellik algısının çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yolaçacağı kanaati oluşmuştur.

Tarihin en büyük liderlerinden

Büyük İskender olarak bilinen 3'üncü İskender, M.Ö. 20 Temmuz 356 ile 10 Haziran 323 yılları arasında yaşadı. M.Ö. 336 ile 323 yılları arasında Makedonya Kralı olan İskender, tarihteki en büyük imparatorlardan biri olarak kabul ediliyor. İskender'in, o dönemde bilinen dünyanın yaklaşık yüzde 90'ını fethettiği belirtiliyor. İskender, ünlü Pers İmparatorluğu'nu da tarihe gömen komutan olarak tanınıyor.