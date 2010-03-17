Dünyayı dolaştılar en pahalı benzini Türkiye'de buldular

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İnternette karavan ilanı gördü

Türkiye'deki benzin fiyatlarına şaşırdılar

Güney Fransa’da, ünlü tatil merkezi Saint Tropez’in yakınındaki Le Luc şehrinde yaşayan Denis Mayet, çocukluğundan bu yana 40 yaşında hayatını değiştireceğini, farklı bir yaşam kuracağını söylüyordu. Mayet’in ailesi ve çevresi tarafından, çocukluk rüyası diye geçiştirilen düşüncesi yıllar boyunca hiç değişmedi. Yaşamını bu kaçış planına göre kuran Denis Mayet , 43 yaşına girdiği gün eşine, bir yıl sonra bütün yaşamlarını değiştirecek birşey yapacaklarını söyledi. Ne yapacağına karar veremeyen Denis Mayet’in ilk fikri, Pasifik Okyanus’unda küçük bir ada alıp orada yaşamaktı. Bu fikri duyan Nanou Mayet’in tepkisi ise "Delimisin sen?" oldu. Eğitim gören iki küçük çocukları olduğunu hatırlatan Nanou, bu hayalin gerçekleşemeyeceğini söyledi.Karı-koca ne yapacaklarını düşünürken, ilaç pazarlamacısı Nanou Mayet’in internette gördüğü, karavanla dolaşan insanlar rotalarını belirlemiş oldu. Mayet ailesi bir yıl boyunca gezi için hazırlandı. Karı-koca, çocukların eğitimlerinin aksamaması için öğretmenlik eğitimi aldılar. Gezi boyunca da gittikleri ülkelerdeki Fransız Konsoloslukları aracılığıyla müfredat kapsamındaki kitapları edinen anne-baba, iki haftada bir çocukları sınav yapıp sonuçları Fransa’daki okullarıyla paylaştılar. Denis Mayet, planın maddi kaynağını sağlamak için muayenehanesini devredip, Le Luc’taki evini kiraya verdi. Yeni aldıkları karavanı 13 Mart 2007’de bir yük gemisine yükleyen Mayet ailesi, bir aylık deniz yolculuğundan sonra dünya turuna Arjantin’den başladır. Amerika kıtasını bitiren aile daha sonra Asya ve Afrika kıtasını geçti. 3 yılda yaklaşık 30 ülke dolaşan aile 100 bin kilometrenin üzerinde yol yaptı. Yola çıktıklarında 6 yaşındaki Timoty 9, 9 yaşındaki Oceane ise 12 yaşına girdi. Coğrafya dersinde anlatılan ülkeleri kendi gözleriyle görme şansı bulan çocukların büyümesi, dünya turunun sona ermesi gerektiğinin sinyallerini verdi. Çocukların arkadaşa ihtiyaç duyduğunu anlatan Denis Mayet "O yüzden bitirme kararı verdik. Zaten çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş oldum" dedi.Binlerce anı ve fotoğrafla dönüşe geçen Mayet ailesi, 3 yıldır uzak kaldıkları Avrupa’ya Türkiye üzerinden adım attılar. Türkiye’de özellikle Kapadokya’ya hayran kaldıklarını anlatan Mayet’leri en fazla şaşırtan şey ise, 3 yıllık gezi boyunca hiçbir yerde görmedikleri benzin fiyatı olmuş. Dünya turu sırasında önemli bir tehlike atlatmadıklarının altını çizen Denis Mayet’in benzer düşler kuran insanlara tavsiyesi ise "İlk adımı atın gerisi kendiliğinden geliyor" şeklinde oldu. Gezinin toplam 150 bin Euro'ya mal olduğunu söyleyen Mayet “Zaten paramız kalmadı. Geri döndüğümüzde ne yaparız bilmiyorum ama artık çalışmak istemiyorum“ diye espri yapıyor. Mayet ailesi 3 yıllık maceralarını www.latortueselene.com adresinde paylaşıyor.