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Yaşam

Dünyayı Değiştiren Şirketler listesinde bu yıl Chobani markası yer alıyor

50 şirketin yer aldığı listede Chobani 44'üncü sıraya yerleşti

09 Eylül 2017 12:33

Fortune dergisi, Dünyayı Değiştiren Şirketler listesinde bu yıl Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani markasına yer verdi. Chobani listeye mülteci istihdamı, Türkiye’deki faaliyetleri ve şirket hisselerini çalışanlarla paylaşması nedeniyle girdi.

Chobani markasıyla yurtdışında da tanınan yoğur şirketi, dünyayı değiştiren şirketler arasında yer aldı.

ABD merkezli Fortune Dergisi, her yıl yayınladığı Dünyayı Değiştiren Şirketler listesinde bu yıl Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani markasına yer verdi. 50 şirketin yer aldığı listede Chobani 44. sıraya yerleşti. Chobani’nin listede yer almasına gerekçe olarak şirketin ve Ulukaya’nın tüm tehditlere göğüs gererek mültecileri istihdam etmesi, Türkiye’de yürütülen girişimci destek programı ve şirket hisselerinin çalışanlarla paylaşılması gösterildi.

Dünyanın en önemli sorunlarına getirdikleri çözümlerle ölçülebilir bir etki yaratan şirketlerin sıralandığı listede, Chobani’nin yanı sıra Apple, IBM, Ikea, Airbnb ve Vodafone gibi dev markalar bulunuyor. Liste, bunu yaparken bir yandan da kar eden, yani “iyilik yaparak iyilik bulan” ilk 50 şirkete yer veriyor.

 

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