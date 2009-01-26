Dünyayı Bodrum evleri kurtaracak!

Beyazın güneş ışınlarını yansıtma özelliği basit bir günlük bilgiden çok daha fazlası. Uzmanlar evlerin sadece çatısı bile beyaza boyanırsa küresel ısınmayla mücadelede yılda en az 2-3 derecelik iyileşme sağlanacağını söylüyor



The Guardian'ın haberine göre küresel ısınmayla mücadelenin esas merkezi mimarlık olabilir. ABD, California’daki Berkeley Üniversitesi’nde küresel ısınma üzerine çalışan araştırmacı Haşim Akbari’nin çalışmasına göre evlerin en azından çatısı beyaza boyanarak küresel ısınmayla mücadelede yılda 2-3 derecelik bir iyileşme sağlanabilir ve bu oran mücadelede küçümsenmeyecek kadar önemli.



Beyazın güneş ışınlarını yansıtma özelliğinin basit bir yaşam bilgisi olmaktan fazlası olduğunu söyleyen Akbari, mimaride beyaz rengin daha fazla kullanılmasının mücadelede en önemli yöntemlerden biri olacağı görüşünde.



Özellikle ABD, Kaliforniya’da birçok kişinin evinin çatısını artık beyaza boyadığını söyleyen Akbari, bunun küresel bir boyuta taşınıp tüm dünyada uygulanması gerektiğini anlatıyor. Bunu küresel ısınmayla mücadelede ucuz ve pratik bir yol olarak gören Akbari’nin, başta fantastik göründüğünü kabul ettiği ancak uygulanabilir olduğunu düşündüğü diğer fikri, yolları da beyaza boyamak. Akbari, beyaz malzemelerin yaz aylarında bile serin kaldığını da hatırlatmadan geçmiyor.



ABD’de yayımlanan LA Times gazetesinin haberine göre California eyaletinde 2005 yılından beri yeni inşa edilen ticari yapılarda beyaz çatı yapılması zorunlu. ‘Etkin enerji kullanımlı yapılar kanunu’na göre gelecek yıl da buna tadilat yapılan ticari binalar ve evler dahil olacak. Çatıları ister düz, ister eğimli olsun, bina yapanlar ısı yansıtan çatı sistemi kullanmak zorunda. Eyalet asfalt konusundaysa henüz bir düzenleme yapmamış.



Işınları geri gönderiyor



Küresel ısınmanın bir numaralı suç aleti ‘karbondioksit fazlası’. Özellikle fosil yakıtlar yüzünden atmosferde karbondioksit fazlası var. Karbondioksit güneş ışınlarının bir kısmını yere inmeden havada tutuyor ve atmosferi ısıtıyor.



Işınların yere inen bölümü de ayrıca dünyayı ısıtıyor. Ancak beyaz cisimler sayesinde dünyaya inen ışınların bir bölümünü aynen geri göndermek mümkün. Kutuplardaki buzullar, karlar ve bulutlar, ışınların bir kısmını yansıtarak atmosferden geri çıkarma görevi görüyor.