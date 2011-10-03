Dünyayı bekleyen çok büyük tehlike

T24 - Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakasında açılan ve Almanya'nın beş katı büyüklüğündeki delik bilim insanlarını endişelendirdi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) internet sitesinde yer alan ve Nature dergisinde yayımlanan makalede, Kuzey Kutbu'nda görülmedik bir soğuğa yol açan bu rekor büyüklükteki deliğin geçen nisanda 15 gün kadar Doğu Avrupa, Rusya ve Moğolistan üzerinde dolaştığı, deliğin bu bölgelerde yaşayan insanların yüksek derecelerde ultraviyole (morötesi) ışınlara maruz kalmalarına yol açtığı kaydedildi.

3 atom oksijeninden oluşan ozon molekülü, özellikle bitki örtüsüne zarar veren ve cilt kanserine ya da katarakta yol açabilen ultraviyole ışınlarının zararlarından dünyayı koruyor.

Dünyanın bu doğal kalkanı kışları ve ilkbaharları, soğutma sistemleri ve aerosollarda kullanılan ve 1985'ten beri üretimi yasak olan kloroflorokarbon (CFC) gazları yüzünden inceliyor.

Bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki bu rekor büyüklükteki ozon tabakası deliğinin sorumlusunun kışları kuzey kutup stratosfer tabakasında oluşan dev kasırga "kutup girdabı" olduğunu belirterek, bu doğa olayının geçen kış çok soğuk bir ortamda oluşmasının ozon tabakasına çok daha fazla zarar verdiğinin altını çiziyorlar.









